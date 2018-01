Brexit: Regatul Unit, avertizat in privinta unor probleme importante legate de divortul de UE/ Problemele-cheie de rezolvat

Aplanarea disputelor pe tema Brexitului: potrivit unui document al Comisiei Europene, au ramas "divergente semnificative" in privinta aprobarii unui proces menit sa previna orice dispute viitoare cu privire la Brexit. UE doreste ca Curtea Europeana sa fie arbitrul final in privinta oricarui conflict de ordin juridic din acordul de retragere. Desi guvernul a acceptat rolul CEJ in privinta drepturilor cetatenilor, el doreste parasirea acestei jurisdictii in toate celelalte domenii;

Euratom: cele doua parti au convenit ca tarile sa-si asume raspunderea in privinta deseurilor nucleare provenite de pe teritoriul lor, dar viitorul relatiilor Regatului Unit cu forul nuclear, care ar implica si CEJ, a ramas inca nehotarat. Elvetia, care nu este membra a UE, este "tara asociata" la Euratom, iar alte 13 state, printre care SUA si Japonia, au si ele acorduri de cooperare.

Procese inca nefinalizate: UE ar dori a CEJ sa primeasca referate despre noile cazuri din instanta in care ar fi implicat Regatul Unit dupa Brexit, daca presupusa contraventie a fost comisa in perioada cand Marea Britanie era membra. Asta nu corespunde obiectivului guvernului, care ar dori ca "autoritatea legislatiei UE in Marea Britanie" sa ia sfarsit odata cu Brexitul.

Sampania si sunca de Parma: Bruxelles-ul cere parlamentului britanic ca, inainte de intrarea in vigoare a Brexitului, sa adopte o lege prin care sa proteeze sampania, sunca de Parma, branza Feta si toate alimentele si vinurile cu statut special in UE. Protectia produselor regionale este una dintre principalele prioritati in tratativele comerciale ale UE, dar in aceasta prima faza a convorbirilor din cadrul Brexitului nu s-au purtat niciun fel de discutii pe aceasta tema.

Produsele in tranzit: UE doreste ca, de exemplu, orice contencios pe tema branzei sau a carnii gresit datate sa se rezolve conform legilor UE, dar Regatul Unit sustine ca autoritatilor britanice trebuie sa le revina aceasta responsabilitate.

Cooperarea interpolitieneasca: Ambee parti au declarat ca vor sa finalizeze procedurile pana in momentul intrarii in vigoare a Brexituli, dar Regatul Unit a refuzat sa semneze regulamentul procedural formulat de CEJ.

La sase saptamani dupa ce liderii din UE si-au dat binecuvantarea in vederea trecerii convorbirilor din cadrul Brexitului la alte viitoare aranjamente, exista temeri crescande legate de faptul ca Regatul Unit "nu este gata" sa finalizeze divortul - un divort despre care UE crede ca este esential in vederea unui acord care sa fie incheiat inainte de plecarea Marii Britanii pe data de 29 martie 2019, potrivit The Guardian, citata de Rador.dar negociatorii trebuie sa rezolve totodata si niste probleme de ordin tehnic, precum Euratom, cooperarea interpolitieneasca si rolul Curtii Europene de Justitie.Un inalt oficial a declarat pentru ziarul "The Guardian" ca, la reuniunea de luni, ministrii pentru afaceri europene vor "reaminti cu finete" sa nu se piarda din vedere aceste probleme. "La Bruxelles, sentimentul este ca Regatul Unit lasa aceste probleme in planul al doilea, concentrandu-si acum atentia mai mult asupra tranzitiei si a viitorului", a spus oficialul. "Mesajul este sa nu se piarda asta din vedere, pentru ca noi dorim ca lucrurile sa se aranjeze si in aceste privinte. Iar daca nu le aranjam, lucrurile s-ar rezolva in pripa".In cursul acestei luni, negociatorii britanici si cei din partea UE au avut convorbiri superficiale pe diverse teme, dar, potrivit mai multor surse, progresul a fost lent. Un diplomat din UE s-a aratat iritat de faptul ca partea britanica "nu pare pregatita" sa avanseze in privinta anumitor teme: "De fapt, nu au facut mult... Trebuie sa convenim clar asupra unor probleme importante, iar ele sunt multe".Problema cea mai spinoasa este viitorul relatiilor cu Irlanda - o problema asupra careia se poarta negocieri speciale si e putin probabil ca ea sa fie solutionata prea curand. UE va insista ca Regatul Unit sa-si respecte promisiunea de a evita o frontiera dura, asigurand integritatea uniunii vamale si a pietei unice europene. Regatul Unit a sustinut mereu ca problema frontierei irlandeze este imposibil de rezolvat inaintea tratativelor comerciale, care nici n-au inceput deocamdata.In spatele Irlandei se afla o intreaga lista de probleme de ordin tehnic, multe cu privire la rolul Curtii Europene de Justitie. Problemele-cheie sunt urmatoarele:Oficiali britanici sunt siguri ca aceste probeme vor fi solutionate. "Continuam sa purtam constructive discutii de ordin tehnic cu comisia si vrem sa intram in faza a doua a negocierilor", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Iesirea din Uniunea Europeana.Desi omoliogii din UE nu considera ca britanicii "pun bete in roate" tratativelor, unii cred totusi ca ei ar trebui sa actioneze mai rapid. "Problema majora va fi formularea unui acord de retragere care sa fie acceptat si proiectat de ambele parti", a declarat europarlamentara poloneza Danuta Hubner, care prezideaza Directia pentru probleme constitutionale, cea care va valida acordul final pe tema Brexitului. Intr-o declaratie facuta ziarului "The Guardian", ea a spus: "Aceste probleme nu vor ajunge pe prima pagina a ziarelor, dar ele trebuie totusi finalizate", potrivit Rador.