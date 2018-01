Bulgaria: Cumparatorii de masini si proprietati de lux vor trebui sa spuna de unde provin banii

Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de ancheta cei 365 de particulari care au achizitionat recent proprietati imobiliare cu o valoare de peste 250.000 de euro.Parchetul bulgar a anuntat luni deschiderea unei anchete privind originea fondurilor proprietarilor a 435 de masini de mare lux din tara, cea mai saraca din Uniunea Europeana, unde Sofia detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE. "Scopul este de a verifica originea banilor utilizati pentru a cumpara aceste vehicule, in special daca provin dintr-o frauda fiscala sau din spalare de bani", a declarat presei purtatorul de cuvant al parchetului general, Rumiana Arnaudova.Vehicule care depasesc 200.000 de euroBulgaria, unde venitul mediu abia depaseste 500 de euro pe luna, cu un salariu minim fixat la 230 de euro, are 435 de masini de mare lux de tip Maybach, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce si Ferrari, a detaliat ea.Pretul unor asemenea vehicule depaseete 200.000 de euro bucata si poate depasi milionul, in functie de model. "Este posibil pentru proptietari sa dovedeasca faptul ca originea banilor este legala", a subliniat dna Arnaudova, nu fara a sublinia ca pretul acestor masini este "extrem de ridicat".Si proprietatile de lux sunt vizateSunt vizati de ancheta si cei 365 de particulari care au achizitionat recent proprietati imobiliare cu o valoare mai mare de 250.000 de euro, din care 120 de peste 400.000, sume considerabile pentru tara, s-a precizat.Statul cel mai defavorizat din UE, Bulgaria face, de la aderarea sa, in 2007, obiectul unei monitorizari speciale a Comisiei Europene care ii reproseaza lipsurile in lupta impotriva coruptiei si impotriva crimei organizate, ca si in Romania.