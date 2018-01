SUA: Directorul adjunct al FBI a demisionat (presa)

Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica.Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea presedintelui Donald Trump si a unor republicani. O purtatoare de cuvant a FBI a refuzat solicitarea Reuters de a comenta informatia.Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters, citata de Agerpres. "Casa Alba nu a jucat niciun rol in aceasta decizie", a declarat luni purtatorul de cuvant al executivului, Sarah Sanders, potrivit AFP.