Rusia: Natalitatea a scazut cu aproape 11% in 2017, un record in ultimii zece ani

In 2017, in Rusia s-au nascut 1,9 milioane de copii, cu 10,7% mai putin (203.000 nasteri) decat in anul precedent.Acesta este cel mai slab rezultat din ultimii zece ani, precedentul record negativ fiind inregistrat in 2007, cu 1,61 milioane de nasteri.Principalul factor care explica acest fenomen este scaderea numarului de femei apte sa fie mame. Acest lucru a fost provocat de grava criza demografica ce a urmat caderii URSS, la sfarsitul lui 1991, afirma in noiembrie presedintele Vladimir Putin.Numarul femeilor apte sa procreeze urmeaza sa scada cu 28 % pana in 2035, anunta la sfarsitul lui decembrie ministerul rus al Muncii.Rusia are in prezent 146,9 milioane de locuitori, dupa ce a pierdut peste 5 milioane incepand cu 1991. Tara a intrat atunci intr-un cerc vicios demografic, deteriorarea conditiilor de viata antrenand o crestere a mortalitatii si o criza a natalitatii.