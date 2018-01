Dmitri Peskov, dupa protestele organizate de Navalny: Vladimir Putin este liderul absolut al Olimpului politic, nimeni nu il poate concura

Intrebat cum comenteaza aceste proteste soldate cu 350 de arestari, care intervin la mai putin de doua luni de alegerile prezidentiale, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins orice semn de scadere a popularitatii presedintelui rus, la putere de peste 18 ani."Nivelul de popularitate a lui Vladimir Putin trece mult de granitele Rusiei. Ar fi dificil pentru oricine sa puna sub semnul intrebarii faptul ca Putin este liderul absolut al opiniei societatii, liderul absolut al Olimpului politic", a spus acesta."La acest nivel, e dificil pentru oricine sa il concureze serios", a adaugat purtatorul de cuvant al Kremlinului.Aceste declaratii vin a doua zi dupa manifestatii care au avut loc in intreaga Rusie la apelul opozantului numarul 1 al Kremlinului Alexei Navalny, care a fost declarat neeligibil la prezidentialele din 18 martie, invocandu-se cazierul sau judiciar.In lipsa unei surprize enorme, presedintele rus ar urma sa castige un al patrulea mandat care il va mentine la putere pana in 2024. Acesta este creditat cu peste 61% din intentiile de vot, potrivit unui sondaj publicat in decembrie de institutul VTsIOM.Victoria sa ar putea insa sa fie umbrita de rata slaba de prezenta la vot, pe care conteaza si Alexei Navalny, care cere boicotarea alegerilor.