Seful Agentiei Europene a Medicamentelor: Sediul temporar din Amsterdam nu este optim, e de doua ori mai mic decat sediul de la Londra

Sediul temporar al Agentiei Europene a Medicamentelor nu este optim, dar este cel mai bun posibil in conditiile in care institutia se grabeste sa-si relocheze birourile din Londra, iar noul sediu este in proces de constructie, spune directorul executiv al Agentiei, Guido Rasi, relateaza Reuters.









Directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentelor, Guido Rasi, a spus ca organizatia sa nu prea a avut de ales decat sa accepte un sediu temporar in Amsterdam, care este de doua ori mai mic decat sediul de la Londra, dar pe care se grabeste sa il paraseasca pana la iesirea Marii Britanii din UE, in 2019.





“Relocarea fizica a Agentiei Europene a Medicamentelor intr-o noua tara gazda este cea mai mare provocare cu care Agentia s-a confruntat de la infiintare”, a spus Guido Rasi.





Ministrul olandez al Sanatatii a precizat ca Agentia va ocupa cladirea Spark din vestul Amsterdamului pe parcursul anului 2019, pana la finalizarea unui nou sediu in 2020.