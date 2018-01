Presa turca: Ne indepartam si mai mult de SUA

"Exista o speranta: Dupa convorbirea telefonica dintre presedintele Erdogan si presedintele SUA, Donald Trump, sa fie solutionate divergentele din politicile celor doua tari fata de Siria, mai ales dupa operatiunea "Ramura de maslin" si sa se produca o apropiere intre pozitiile lor. Acest lucru nu s-a intamplat. Din contra, divergentele de opinii au devenit si mai evidente; adica ne-am indepartat si mai mult", arata un comentariu publicat de ziarul Milliyet.O dovada: nici macar in privinta continutului comunicatelor transmise de Ankara si Washington privind convorbirea telefonica dintre cei doi presedinti nu s-a putut ajunge la un consens. Astfel, unele afirmatii din versiunea Casei Albe au fost dezmintite de comunicatul presedintiei turce. "Ceea ce a evidentiat in mod clar faptul ca ultimele evolutii legate de Siria au adancit si mai mult prapastia dintre Ankara si Washington", scrie sursa citata.Astfel, cele doua comunicate arata ca Erdogan i-a relatat lui Trump validitatea si legitimitatea operatiunii "Ramura de maslin" si a precizat ca operatiunea va continua pana cand vor fi anihilate in totalitate focarele teroriste ale YPG si a cerut SUA sa opreasca imediat sprjinul pe care-l acorda acestei organizatii prin furnizarea de armament. La randul sau, Trump a declarat ca este ingrijorat de posibilele consecinte negative ale operatiunii de la Afrin lansata de fortele armate turce, a cerut ca operatiunea sa fie mentinuta in anumite limite, sa fie prevenita o confruntare intre militarii celor doua parti si a facut apel la stoparea campaniei de declaratii in afara realitatii si distrugatoare care este promovata in Turcia impotriva Statelor Unite.