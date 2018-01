Afganistan: Atac armat la o baza militara din Kabul

Un grup de persoane inarmate au atacat o baza a armatei din apropierea unei academii militare din Kabul, intr-un nou episod violent, noteaza BBC, relateaza News.ro.





Oficiali ai Ministerului de Externe au declarat ca cel putin patru oameni inarmati au atacat baza in apropierea academiei militare Marshal Fahim in jurul orei cinci in dimineata zilei de luni, 29 ianuarie.





Atacul s-a soldat cu cel putin un soldat mort si trei raniti, conform rapoartelor oficiale, in timp ce unul dintre atacatori s-a aruncat in aer, unul a fost omorat iar ceilalti doi continua luptele.





Un oficial militar a declarat pentru AFP ca atacatorii nu au reusit sa intre in academia care este bine protejata.





Un rezident, Mohammad Ehsan, a spus ca a auzit explozii in apropierea universitatii Marshal Fahim si ca acestea au durat aproximativ o ora. De asemenea, alte mici explozii au putut fi auzite in intervale mai mari.





Televiziunile locale au aratat o prezenta militara si de securitate importanta in apropierea academiei care se afla in partea de vest a orasului. In octombrie 2017, 15 persoane au fost ucise intr-un atac asupra academiei.





Pentru moment, nimeni nu a revendicat atacul.