Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei/ Ria Novosti: Tot tarile care sustin sanctiunile au pierdut

sanctiunile introduse contra Rusiei in anul 2014, nu numai ca nu si- au atins tinta, adica sa submineze economia Rusiei, ci dimpotriva, a afectat grav economiile tarilor caare sustin aceste sanctiuni.

Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei (in principal din republicile nerecunoscute Lugansk si Donetk), precum si noua companii, dupa cum rezulta dintr-un document publicat de Ministerul de Finante al SUA."Guvernul Statelor Unite este hotarat sa pastreze suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei si sa-i vizeze pe cei care incearca sa submineze Acordurile de la Minsk, semnate la inceputul anului 2015 pentru a incerca sa rezolve conflictul care a inceput in primavara anului 2014 si care continua", a declarat secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, intr-un comunicat. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de SUA pentru activitatile lor in Ucraina se expun la randul lor sanctiunilor americane, potrivit Le Monde. Printre acestia, se numara Andrei Cerezov, ministrul adjunct al Energiei din Rusia, si Evghenii Grabceak, director de departament in Ministerul Energiei, precum si filialele structurii "Surgutneftegaz", "Silovih Masin"(Masini de putere) si "Tekhnopromexport". In plus, alte 12 companii au fost adaugate pe lista neagra. Tarile occidentale au impus sanctiuni impotriva Rusiei in anul 2014, iar apoi le-au extins si le-au intensificat in repetate randuri.In replica, Moscova a impus masuri restrictive si a stabilit un curs de substituire a importurilor. In acelasi timp, autoritatile ruse au declarat in repetate randuri ca orice intarire a sanctiunilor va fi urmata de un raspuns adecvat.Schimburile comerciale ale tarilor care sustin sanctiunile contra Federatiei Ruse au scazut de la 488,9 miliarde de dolari in 2013, la 236,2, in anul 2016, potrivit Ria Novosti. , care apreciaza ca