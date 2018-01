Soros ataca Bitcoin, Trump, Putin si retelele sociale: "Sunt niste monopoluri din ce in ce mai puternice"

El, omul care cu douazeci si sase de ani in urma a contribuit la devalorizarea monedelor europene bulversand sistemul monetar, sustine si insista ca este vorba de un instrument de reciclare si pentru dictaturi.De fapt - asa cum tine sa sublinieze - ii intereseaza pe rusii. Nu-l place pe Putin. Deloc. "El conduce un stat mafiot si Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constitutia", declara Soros la inceputul evenimentului, o cina cu invitati speciali organizata intr-un mare hotel din statiunea alpina. Este dur cu Moscova si Washingtonul si marturiseste ca percepe ''administratia Trump ca pe un pericol pentru lume, insa acest pericol va inceta in 2020 sau chiar mai devreme".Dar cel mai puternic atac este cel impotriva marilor platforme digitale. In primul rand impotriva Facebook si Google. ''Au devenit din ce in ce mai puternici- declara afaceristul de 87 de ani cu mintea lucida - impiedica inovatia si au cauzat multe alte probleme pe care le-am constientizat de-abia acum". Soros sustine ca retelele sociale "exploateaza mediul social si ca sunt deosebit de nefaste deoarece influnteaza modul de gandire al oamenilor, dupa care se comporta ca si cum nu ar fi constienti de asta".