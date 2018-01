Trump asigura ca el ar fi negociat Brexit mai bine decat Theresa May

Invitat sa faca precizari, el a adaugat: "As fi spus ca Uniunea Europeana nu este cum trebuie sa fie. As fi adoptat o pozitie mai dura in privinta iesirii". Relatiile s-au racit in urma cu un an Theresa May a fost primul lider strain care a mers la Washington dupa preluarea functiei de catre Donald Trump cu un an in urma, dar relatiile intre cei doi lideri s-au racit serios de atunci, mai ales ca presedintele american a impartasit pe contul lui de Twitter videouri ostile musulmanilor si mincinoase ale unui grupuscul britanic de extrema dreapta.In interviu,Trump asigura ca nu a avut intentia sa-i ofenseze pe britanici, dar aminteste ca a prezis votul pentru Brexit din cauza ingrijorarii suscitate de imigratie. "Ii cunosc pe britanici si ii inteleg", afirma el. "Ei nu vor ca oameni din toata lumea sa vina in Marea Britanie, ei nu stiu nimic despre acesti oameni".Presedintele american a renuntat la inceputul lui ianuarie sa mearga la Londra luna viitoare pentru a inaugura noua ambasada a Statelor Unite pretextand costul acestei mutari decise de predecesorul lui, Barack Obama. Este a doua oara de la investire cand Trump a renuntat la un proiect de vizita in Regatul Unit, de teama unor manifestatii ostile la sosirea lui.