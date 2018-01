Trump: "America este tot pe primul loc. Nu vom tolera practici comerciale incorecte"

"Vom restabili integritatea sistemului comercial. Numai daca insistam pe un comert corect si reciproc putem crea un sistem care functioneaza nu numai pentru SUA, ci pentru toate tarile", a mai subliniat presedintele SUA."Ii invitam pe ceilalti lideri sa protejeze interesele cetatenilor lor, asa cum o facem noi". "America inregistreaza din nou o crestere puternica, pe Bursa s-au creat 7.000 de miliarde de dolari de la alegerea mea", a adaugat Trump. "Cand Statele Unite cresc, creste toata lumea. Ca presedintele al SUA voi pune mereu America pe primul loc, cum ceilalti lideri pun tara lor pe primul loc", a continuat."Veniti in America. Eu cred in America si o voi pune intotdeauna pe primul loc. Dar nu inseamna America "alone". America este deschisa companiilor si este din nou competitiva", a mai sustinut Trump. "Este un privilegiu sa fiu aici printre liderii diplomatiei si politicii. Sunt aici pentru a reprezenta interesele americanilor si pentru a oferi prietenie in construirea unei lumi mai bune", a mai spus presedintele american.Sistemul care reglementeaza imigratia in SUA "este blocat in trecut" si de acum inainte cine intra va fi selectat in baza capacitatilor sale de a contribui la bunastarea economica a SUA, a mai avertizat seful de la Casa Alba. SUA sunt implicate puternic pentru "maxima presiune de a denucleariza Coreea de Nord, lucram cu aliatii pentru a combate teroristii si daesh, SUA sunt lideri in asigurarea securitatii mondiale", a mai spus Trump."Va multumesc tuturor", dar si "poporului" si "muncitorilor, sunt ei cei care contribuie la evolutia tarii", a concluzionat presedintele SUA. A fost blanda primirea lui Trump in sala de reuniuni de la Forumul Economic International: la inceputul discursului presedintelui american, jumatate de sala a aplaudat, cealalta nu. Dar interesul este mare, sala era plina ochi, iar multi nu au reusit sa intre, potrivit Rador.