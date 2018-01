Donald Trump: Nu pot spune ca sunt feminist. Sunt pro femei, pro barbati, pro toata lumea

Interviul realizat de Morgan va fi difuzat duminica seara, de ITV. Din acesta, a fost extras si facut public un fragment in care Donald Trump sustine ca nu este un feminist, insa ii marturiseste lui Morgan ca are un respect "extraordinar" pentru femei.Presedintele american i-a spus fostului prezentator CNN si concurent al "Celebrity Apprentice": "Nu as putea spune ca sunt feminist. Cred ca asta ar fi, probabil, prea mult. Sunt pro femei, pro barbati, pro toata lumea"."Am un extraordinar respect pentru femei. Vedeti toate femeile care lucreaza in jurul meu si cu mine. Extraordinar respect pentru femei", a mai spus Trump.Comentariile presedintelui vin dupa ce a fost acuzat, anul trecut, de comportament sexual neadecvat de mai multe femei, iar unele dintre ele au cerut Congresului american sa faca o ancheta.In acelasi interviu, Trump si-a impartasit viziunea asupra negocierilor dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, dupa votul Brexit de anul trecut, si spune ca ca ar negocia diferit fata de cum a facut-o guvernul britanic."Daca as negocia in acest fel? Nu, nu as face-o, dar am un mare respect pentru prim-ministrul vostru si cred ca faceti treaba buna. Cred ca as fi negociat diferit. As fi avut o atitudine diferita, o pozitie mai dura privind iesirea din UE".In plus, el si-a exprimat respectul si fata de presedintele francez Emmanuel Macron. Intrebat de Morgan daca Marea Britanie ar fi inaintea sau dupa Franta privind incheierea unui acord comercial, el a raspuns: "Imi place Emmanuel, este un prieten al meu, este un tip minunat, sotia lui este fantastica. Imi place mult".Piers Morgan, suporter al echipei de fotbal Arsenal, a incheiat interviul oferindu-i lui Trump un tricou al formatiei cu numele lui imprimat si numarul 45 pe spate.In prezentarea interviului realizat la Davos, Morgan l-a descris pe Trump la BBC One drept "un elefant in magazinul de portelanuri"si i-a indemnat pe britanicii care nu sunt admiratori ai presedintelui sa incerce sa il ignore cand va veni in vizita la Londra.