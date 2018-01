Disputa Israel - Polonia: Netanyahu critica un proiect de lege care va face ilegala descrierea lagarelor de exterminare naziste ca poloneze

"Ma opun vehement. Istoria nu poate fi schimbata si Holocaustul nu poate fi negat", a transmis el intr-un comunicat.Potrivit proiectului, care este un amendament la o lege poloneza existenta, oricine sugereaza ca Polonia a fost responsabila pentru crimele nazistilor poate fi pedepsit cu inchisoarea.Legea trebuie sa treaca de Senat inainte de a fi aprobata de presedinte.Polonia a fost atacata si ocupata de Germania nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Milioane de cetateni au fost ucisi, inclusiv 3 milioane de evrei polonezi, in Holocaust.Statul se opune de mai multa vreme utilizarii expresiei "lagare de exterminare poloneze", care sugereaza ca Polonia este, intr-o masura oarecare, responsabila pentru locuri ca Auschwitz.Lagarele au fost construite si operate de nazisti dupa ce au invadat Polonia, in 1939.Oficialii israelieni se opun propunerii de lege si spun ca ea va limita discutia privind implicarea Poloniei in Holocaust."Este o rusinoasa desconsiderare a adevarului", a spus ministrul israelian al Educatiei, Naftali Bannett. "Este un fapt istoric acela ca polonezii au ajutat la uciderea evreilor, i-au predat, abuzat si chiar omorat pe evrei in timpul si dupa Holocaust".Totusi, el a recunoscut ca expresia "lagare poloneze" nu este reprezentativa. "Un fapt istoric este si acela ca germanii au initiat, planuit si construit lagarele de munca si de exterminare din Polonia. Acesta este adevarul si nicio lege nu il poate rescrie. Aceste fapte trebuie invatate de generatiile urmatoare".Guvernul polonez a precizat ca legea nu are ca scop limitarea libertatii de a cerceta si discuta Holocaustul.Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a scris pe Twitter ca "Auschwitz-Birkenau nu sunt cuvinte poloneze si "Arbeit Macht Frei" nu este o zicala poloneza".Patryk Jaki, secretar de stat in Ministerul Justitiei, este autorul textului legii. El a spus ca obiectiile Israelului sunt "dovada" ca era nevoie de o astfel de reglementare.Este estimat ca 1,1 milioane de oameni, cei mai multi dintre ei evrei, au murit la Auschwitz inainte de incheierea razboiului in 1945.