Erdogan: Turcia va "curata" intreaga frontiera cu Siria

Tensiunile dintre Ankara si SUA au crescut dupa asaltul Turciei in Afrin, care a sprijinit milia kurda in alte parti ale Siriei in lupta impotriva statului islamic."Pas cu pas, vom curata intreaga frontiera", a declarat Erdogan, dupa ce armata a confirmat ca a cucerit Jebel Bursaya, colina aflata intr-o zona critica pentru ofensiva.Acesta a spus saptamana trecuta ca Turcia ar putea efectua operatiuni din Siria pana in Irak, pentru a elimina milia kurda de la frontiera.Forte democratice siriene, sustinute de SUA, o alianta a militiilor din care cea kurda este cea mai puternica, au spus duminica ca au avut loc lupte intense in zona.