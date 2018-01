Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, a fost retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova

Numerosi sustinatori ai lui Navalnii protesteaza, duminica, in mai multe orase din Rusia, fata de autoritati. Manifestantii le cer votantilor sa boicoteze alegerile prezidentiale din 18 martie, scrie News.ro.In urma cu cateva ore, politia a patruns cu forta in birourile din Moscova ale lui Alexei Navalnii si a retinut mai multi membri ai echipei acestuia.Alexei Navalnii a lansat, la finalul lunii decembrie, un apel public pentru proteste masive in Rusia la 28 ianuarie.La 30 decembrie, Curtea Suprema din Rusia a respins apelul lui Alexei Navalnii referitor la decizia Comisiei Electorale de a nu-i accepta candidatura la presedintia Rusiei.Candidatura a fost respinsa de Comisia Electorala rusa, invocandu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ. Navalnii, care considera ca a fost condamnat intr-un dosar motivat politic, le-a cerut sustinatorilor sai sa boicoteze scrutinul din 18 martie.Potrivit unui sondaj realizat de institutul independent Levada, Putin, care nu are un concurent real, este creditat cu 75% din intentiile de vot.Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale in ultimii ani, a fost intemnitat de trei ori in 2017, fiind acuzat ca a incalcat legea.