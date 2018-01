"Ingvar Kamprad s-a stins in pace in casa lui din Smaland. El s-a nascut in 1926 in Smaland si a fondat Ikea a 17 ani", a anuntat IKEA Suedia, potrivit News.ro.Firma sa are acum 190.000 de angajati in intreaga lume si genereaza o cifra anuala de afaceri de 38 de miliarde de euro.