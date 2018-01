Italia: Barbat arestat pentru tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub metrou

Incidentul a avut loc vineri nopate, in statia de metrou EUR Fermi, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept "un act de nebunie".Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost amputata o mana, a suferit mai multe rani grave si se zbate intre viata si moarte intr-un spital din Roma, a relatat agentia italiana ANSA.