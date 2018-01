O ambarcatiune cu 50 de oameni la bord, data disparuta in Kiribati, in Oceanul Pacific

Catamaranul MV Butiraoi, cu o lungime de 17,5 metri, a plecat la 18 ianuarie din insula Nonouti la Betio Tarawa, tot in Kiribati, un periplu de 260 de kilometri, care trebuia sa dureze doua zile.Potrivit responsabililor neo-zeelandezi care participa la cautari, ambarcatiunea a fost data disparuta la 19 ianuarie. "Din cate stim, ambarcatiunea a avut nevoie de niste reparatii inainte de a pleca si poate ca acest lucru a creat probleme de navigatie", a declarat un oficial neo-zeelandez, John Ashby.La operatiunile de cautare participa si un avion al fortelor aeriene neo-zeelandeze.Kiribati, un mic arhipelag alcatuit din 30 de atoli coralieni si insule din Oceanul Pacific, este una dintre cele mai sarace tari din lume. Kiribati se confrunta si cu amenintarea disparitiei fizice a teritoriului sau in urma fenomenului de incalzire globala. In Kiribati traiesc aproximativ 110.000 de locuitori.