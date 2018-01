VIDEO "American First nu este America singura", spune Donald Trump la Davos, huiduit dupa ce a atacat presa

Presedintele american nu a putut insa sa se abtina fara sa strecoare o critica la adresa presei "rele", fiind huiduit de o sala de 1.500 de persoane in care se aflau personalitati economice si politice, dar si jurnalisti.Inainte de aceste declaratii, pe care le-a facut intr-un scurt schimb informal pe scena cu organizatorul Forumului Economic Mondial (WEF) Klaus Schwab, el a respectat un discurs scris pe masura acestei mari procesiuni a capitalismului si liberului schimb."Voi pune mereu America mai intai, asa cum ar trebui sa o faca si liderii altor tari. Insa America mai intai nu inseamna America singura", a spus el."Sunt aici ca sa reprezint interesele poporului american si pentru a afirma prietenia si cooperarea Statelor Unite in vederea construirii unei lumi mai bune", a mai declarat Donald Trump in fata unei audiente care se intreba de marti daca-i va livra una dintre diatribele sale protectioniste."Noi suntem in favoarea liberului schimb, dar el trebuie sa fie just si trebuie sa fie reciproc", a mai spus fostul magnat in domeniul imobiliar.Pentru a face acest lucru, a apreciat el, este necesar sa fie atacate "comportamentele pradatoare" - aducerile de atingere "masive" la adresa proprietatii intelectuale, "subventiile industriale" si "planificarea".Seful de stat, in varsta de 71 de ani, care se vrea totodata "VRP"-ul Statelor Unite in luxoasa statiune de schi, a facut totul pentru a-i convinge pe conducatorii lumii financiare si CEO ca "America este locul in care se fac afaceri", cu cresterea ei robusta si pietele ei financiare infloritoare.In cele 15 minute cat a durat discursul sau, aplaudat politicos, Donald Trump nu s-a dezlipit de cele doua promptere ale sale.Insa fara sa urmeze vreo nota s-a lansat intr-una dintre criticile recurente cu privire la presa.Stand de vorba cu Klaus Schwab despre cariera sa, Donald Trump a spus: "am avut intotdeauna o presa foarte buna atunci cand eram om de afaceri. Abia devenind om politic mi-am dat seama cat de rea poate sa fie presa" si "falsa".Atunci au izbucnit huiduieli.Donald Trump a respins vineri drept "fake news" dezvaluiri ale New York Times potrivit carora ar fi dat ordinul, in iunie 2017, sa fie dat afara procurorul special Robert Mueller, dar s-a razgandit.Robert Mueller desfasoara o ancheta ultrasensibila cu privire la o presupusa complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul alegerilor prezidentiale.Si alte subiecte dezagreabile l-au l-au prins din urma pe Donald Trump, care a incercat la Davos sa faca sa se uite derapaje trecute.Astfel, el l-a rugat pe seful statului rwandez Paul Kagame, presedintele Uniunii Africane (UA) sa transmita "sentimentele sale calduroase" sefilor de stat de pe continent.UA, care se reuneste in summit pe 28 si 29 ianuarie in capitala etiopiana Addis Abeba, a condamnat la jumatatea lui ianuarie declaratiile "jignitoare" ale lui Donald Trump cu privire la mai multe natiuni africane, pe care le-a catalogat drept "tari de rahat" in declaratii dezvaluite de presa.De asemenea, intr-un rar gest de remuscare, Donald Trump si-a cerut scuze pentru ca a repostat pe Twitter videoclipuri islamofobe postate de un grup britanic de extrema dreapta."Daca-mi spuneti ca sunt oameni oribili, oameni rasisti, imi voi cere scuze, cu siguranta, daca doriti sa o fac", a declarat Donald Trump intr-un interviu, referindu-se la miscarea extremista Britain First.Cu o zi inainte, el si-a laudat "excelenta relatie" cu premierul britanic Theresa May, amandoi incercand sa afiseze faptul ca se inteleg din nou.Donald Trump le-a oferit totodata asigurari partenerilor comerciali ai Statelor Unite, exprimandu-si atasamentul fata de un "dolar puternic", in contextul in care secretarul sau al Trezoreriei a agitat miercuri temeri ale unui razboi al monedelor.