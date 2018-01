Statul Islamic ar fi planuit la Barcelona, cu doua luni mai devreme, atacuri precum cele de la Paris din noiembrie 2015

Intr-un raport publicat in ianuarie in revista americana CTC Sentinel, Fernando Reinares si Carola Garcia-Calvo - cercetatori de la acest institut cu sediul la Madrid - scriu ca atentatele in al doilea cel mai important oras din Spania, Barcelona, urmau sa aiba loc in septembrie 2015.Cu toate acestea, ei apreciaza ca aceasta retea nu avea legaturi cu celula care a comis atentatele din august 2017 in Catalonia, soldate cu 16 morti la Barcelona si in localitatea Cambrils.In timpul pregatirilor din 2015, omul-cheie a fost marocanul Abdeljalil Ait el-Kaid, afirma cercetatorii.El a locuit in localitatea spaniola Torrevieja, in provincia Alicante (sud-est), pana cand s-a alaturat, in septembrie 2014, gruparii SI in Siria.In Siria, el-Kaid a intrat in contact cu cercul lui Abdelhamid Abaaoud, jihadistul belgian din celula care a comis atentatele de la 13 noiembrie 2015, la Paris, soldate cu 130 de morti.Potrivit cercetatorilor, el-Kaid avea ca misiune sa pregateasca atentate la Barcelona, insa, multumita vigilentei autoritatilor spaniole, el a fost arestat in iunie 2015 la Varsovia si transferat in urmatoarea luna in Spania, unde a fost incarcerat si acuzat de terorism.Articolul lor are la baza o serie de interviuri cu reprezentanti ai politiei si serviciilor secrete, dar si documente judiciare.Potrivit materialului, "in momentul arestarii sale, el-Kaid se afla in drum catre Spania, cu misiunea de a pregati atentate la Barcelona, iar potrivit anchetatorilor intentiona sa le comita in septembrie 2015".Reteaua avea intentia sa loveasca Barcelona "in mod asemanator cu ceea ce s-a intamplat mai tarziu la Paris si trebuia sa implice efective din Franta si Belgia, cu care el-Kaid urma sa intre in contact"."La fel ca la atacurile de la Paris, planul de la Barcelona prevedea sa se opereze cu pusti (de tip) Kalasnikov si bombe in diverse centre de mare afluenta, precum sali de concert, cartiere de baruri si evenimente sportive".Autorii articolului spun ca toate acestea ii fac sa se gandeasca la faptul ca "conducerea francofona a combatantilor straini din Statul Islamic era cea mai activ implicata in operatiuni externe".Ei insista in articol asupra idei ca, "pana in prezent, nu au aparut probe care sa arate ca celula de la Barcelona s-ar fi aflat in contact cu un "cybercoach" din cadrul Statului Islamic din Siria, din Irak sau din alte locuri".