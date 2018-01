Polonia anunta ca nu va accepta conditionarea finantarilor europene de respectarea statului de drept

Acesta a fost intrebat de postul privat de radio Wnet cum comenteaza informatiile potrivit carora Comisia Europeana studiaza aceasta idee, in conditiile in care a declansat recent impotriva Poloniei o procedura inedita care ar putea duce la sanctiuni drastice, inclusiv suprimarea dreptului de vot, din cauza controversatelor reforme judiciare."Polonia nu va accepta cu siguranta o astfel de orientare. Consider ca nu este in conformitate cu principiile UE. Fondurile structurale nu sunt acte de caritate, ci o modalitate de a egaliza sansele de pornire, ele sunt acordate in functie de veniturile din fiecare stat", a spus Czaputowicz, citat de agentia PAP.Acesta a reluat argumentul autoritatilor poloneze, potrivit caruia Polonia, dupa aderarea la UE, si-a deschis pietele pentru societatile straine care obtin in aceasta tara "profituri substantiale"."In schimb, Polonia a obtinut dreptul la o compensatie sub forma fondurilor structurale", a adaugat el, apreciind insa ca aceste subventii se vor reduce pe fondul progreselor rapide ale economiei poloneze.Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a anuntat miercuri ca are ca misiunea "propunerea unui cadru care sa sublinieze necesitatea respectarii statului de drept" pentru a putea beneficia de finantari europene, in cadrul urmatorului buget multianual al UE (2021/2027)."Nu se vorbeste de conditionalitate (...) dar mi s-a cerut un cadru, o definitie care sa permita sublinierea faptului ca toate statele membre trebuie sa aiba un sistem judiciar care sa functioneze de maniera independenta", a precizat ea.