Ministrul britanic al apararii acuza Rusia ca spioneaza infrastructurile strategice ale Regatului in eventualitatea unui atac care sa creeze "haos total" si "mii de morti"

Ministrul a recurs la un ton alarmist neobisnuit pentru rangul sau, in momentul in care se deschide o noua perioada de evaluare a amenitarii care planeaza asupra Regatului. Acesta face presiuni in prezent pentru a obtine un buget mai mare pentru armata britanica.Intr-un interviu publicat joi seara de Daily Telegraph , ministrul afirma ca Rusia a efectuat cercetari privind retelele de aprovizionare cu electricitate care leaga Marea Britanie de Europa, lansand sa se creada ca Moscova incearca sa afle cum poate provoca "panica" sau sa atace tara."Ce incearca sa afle este 'cum putem provoca mult rau Marii Britanii' prin 'degradarea economiei, distrugerea infrastructurilor, facand mii si mii de morti si gasind un element pentru a provoca un haos total in cadru tarii", a spus ministrul.Potrivit acestuia, Rusia de comporta de o maniera pe care "orice alta tara ar considera-o total inacceptabila"."Pentru ce continua sa fotografieze si sa studieze centralele electrica? Pentru ce studiaza interconexiunile care aduc electricitatea in tara noastra?", s-a intrebat el."Studiaza aceste puncte pentru ca ei considera ca sunt cea mai buna modalitate de a ataca Marea Britanie", a apreciat acesta.Londra a denuntat in mai multe randuri ingerintele Rusiei. Premierul Theresa May a evocat in noiembrie actele "ostile" ale Moscovei.