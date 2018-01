George Soros, despre administratia lui Trump: Este un pericol pentru intreaga lume

"Consider ca administratia Trump reprezinta un pericol pentru intreaga lume", a spus miliardarul american de origine ungara la un eveniment care a avut loc joi in Davos, Elvetia."Insa, consider ca acesta este un fenomen temporar care va disparea in 2020 sau chiar mai devreme", a adaugat Soros, precizand ca se asteapta la un mare succes al democratilor la alegerile din 2018.Soros, presedinte al Soros Fund Management, in varsta de 87 de ani, a spus ca Fundatia pentru o Societate Deschisa cheltuieste peste o jumatate din buget "mai aproape de casa" in schimbul lumii in curs de dezvoltare, intr-un efort care are scopul de a proteja democratia.Desi a spus ca puterea institutiilor il vor impiedica pe Trump sa aiba succes, Soros considera ca razboiul nuclear si schimbarile climatice reprezinta amenintari mai mari la adresa civilizatiei."SUA trebuie sa accepte Coreea de Nord drept o putere nucleara si apoi sa coopereze si sa negocieze cu China pentru a stabili o alianta mai bine echipata pentru a confrunta natiunea. Comentariile sale vin in contextul intensificarii tensiunilor comerciale dintre cele doua mari economii ale lumii", a spus Soros.Vorbind la Forumul Economic Mondial, Soros s-a referit si la Facebook Inc. si Google, comparandu-le cu companii de jocuri de noroc care incurajeaza dependenta in randul utilizatorilor. El a adaugat ca Facebook va ramane fara oameni pe care sa ii "converteasca" in mai putin de trei ani.Soros a criticat organizatiile de social media pentru ca exploateaza datele pe care le controleaza si le-a numit "un pericol" pentru societate care necesita o supraveghere mai atenta."Faptul ca sunt distribuitori la limita monopolului ii transforma in utilitati publice si ar trebui sa li se impuna reguli mai stricte, cu scopul de a apara competitia, inovarea si accesul universal echitabil si deschis", a spus George Soros.In discursul sau, Soros s-a referit si la Bitcoin, numind criptovaluta "o bula" si spunand ca aceasta nu reprezinta un depozit de valoare stabile Insa, nu crede ca aceasta se va prabusi, pentru ca este folosita de regimurile autoritare din lume."Conducatorii acelor tari vor apela la Bitcoin pentru a isi construi un cuib in strainatate", a spus Soros.George Soros s-a mai referit la cresterea nationalismului, mai ales in cadrul Uniunii Europene, despre care a spus ca trebuie sa fie "reinventata" in mod radical, astfel incat sa redobandeasca sprijin. El a reafirmat ca UE ar trebui sa evite crearea unui nucleu european in jurul liniilor din zona euro si a adaugat ca i-ar placea ca Marea Britanie sa ramana in uniune sau sa se alature din nou.