NYT: Donald Trump a ordonat demiterea procurorului special Robert Mueller, inainte de a se razgandi

Interogat de NYT, Ty Cobb, avocatul Casei Albe, a refuzat sa reactioneze.Presedintele american ar fi dat ordin sa fie demis procurorul special Robert Mueller in iunie 2017 dar consilierul juridic al Casei Albe, Don McGahn, ar fi refuzat, afirmand ca acest lucru ar fi avut un "efect catastrofal" asupra presedintiei Trump. Doar dupa ce Don McGahn ar fi amenintat cu demisia Donald Trump s-a razgandit, arata New York Times, care citeaza patru surse anonime.Washington Post a confirmat putin mai tarziu ca Trump a sondat optiunea de a-l demite pe Mueller, citand doua surse anonime. "McGahn nu l-a amenintat direct pe Donald Trump ca demisioneaza dar avea serios in vedere aceasta amenintare", potrivit unei surse apropiate discutiilor.Fost sef foarte respectat al FBI, Robert Mueller conduce ancheta ultra-sensibila legata de suspiciunile de intelegeri ascunse intre echipa candidatului Donald Trump si Moscova, in timpul alegerilor prezidentiale americane din 2016. Acesta incearca sa determine daca presedintele este vinovat de ingradirea justitiei, in special prin demiterea fostului sef al FBI James Comey in mai 2017.Daca ingerinta Moscovei in alegeri - in special prin piratari informatice sau difuzarea de informatii false - este un fapt sigur pentru serviciile americane de informatii, Donald Trump si echipa sa resping acuzatiile si acuza o "vanatoare de vrajitoare".Potrivit New York Times, Donald Trump l-ar fi acuzat pe Robert Mueller de trei conflicte de interese care l-ar descalifica pentru aceasta ancheta: cand era sef al FBI, Mueller ar fi reziliat abonamentul la un club privat de golf detinut de Trump dupa o disputa legata de preturi, ar fi lucrat recent pentru un cabinet de avocatura care l-a reprezentat pe ginerele presedintelui, Jared Kushner, si ar fi fost intervievat pentru a fi numit sef al FBI inainte de numirea in postul de procuror special.Donald Trump a asigurat miercuri ca este gata sa fie interogat "sub juramant" de Robert Mueller.