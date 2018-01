Donald Trump se declara pregatit sa isi ceara scuze dupa ce a distribuit pe Twitter inregistrari antimusulmane ale extremei drepte Britain First

ATENTIE! Imagini violente!

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) November 28, 2017

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017







"Daca imi spuneti ca sunt oameni oribili, oameni rasisti, imi voi cere scuze cu siguranta daca doriti sa o fac", a declarat Donald Trump, in acest interviu care va fi difuzat integral duminica.Dupa ce ziaristul i-a explicat ca aceste postari au provocat o "mare anxietate si furie" in Marea Britanie, deoarece cei de la Britain First sunt "rasisti, fascisti", Donald Trump a raspuns: "Evident, nu stiam"."Nu stiam nimic de ei, nu stiu nimic de ei nici azi in afara de ce am citit putin", a sustinut el.Donald Trump a distribuit pe contul sau de Twitter, la sfarsitul lunii noiembrie, o serie de inregistrari video antimusulmane publicate de vicepresedintele partidului britanic de extrema dreapta Britain First.Cele trei inregistrari video, publicate pe Twitter de Jayda Fransen, vicepresedintele partidului de extrema dreapta Britain First, arata abuzuri comise de persoane prezentate drept musulmani, fara a preciza niciun context. Un procedeu clasic al trolilor de extrema dreapta pe retelele sociale.Prima inregistrare, intitulata "Un imigrant musulman bate un olandez in carje", pare sa fi fost filmata in Olanda, la o data nedeterminata.A doua, "Un musulman distruge o statuie a Fecioarei Maria", a fost publicat in 2013 pe YouTube. Potrivit descrierii, a fost filmata in Siria si arata un membru al organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) distrugand statuia Fecioarei Maria.A treia, "Multime de islamisti impinge un adolescent de pe acoperis si il bate pana la moarte", a fost postata online in 2013. Deosebit de violenta, a fost prezentata ca fiind filmata in Egipt.Cele trei inregistrari au fost distribuite pe Twitter de presedintele american intre orele 06,35 si 06,45 dimineata (11,35 GMT si 11,45 GMT).