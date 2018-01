Trump deschide calea naturalizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in SUA 

Presedintele Donald Trump va propune Congresului o cale de a accede la cetatenia americana pentru 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, a indicat joi Casa Alba, transmite AFP.Acest proces de naturalizare, cu o durata intre 10 si 12 ani, va fi in beneficiul asa numitilor 'dreamers' (visatori) - sutele de mii de imigranti sositi pe teritoriul SUA pe cand erau minori si protejati pana in martie prin decretul DACA, semnat de Barack Obama -, precum si in cel al imigrantilor care nu au beneficiat de acest program, potrivit Agerpres