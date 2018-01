Merkel impotriva lui Trump: Protectionismul nu ne va duce nicaieri

Acum, s-a inteles de la inceput ca cei doi mari sefi de stat nu se iubeau. Doua povesti de viata, doua viziuni si doua caractere mult prea diferite: ea este un politician, fiica unui pastor protestant, el, un om de afaceri lipsit de scrupule. Iar in plus, circumstantele actuale, cand Merkel cauta o noua legitimitare in patrie unde de-abia in primavara va redeveni un cancelar cu puteri depline, cu sprijinul decisiv al social-democratilor SPD, nu fac altceva decat sa-i distanteze si mai mult pe cei doi.In timp ce Merkel urca, Paolo Gentiloni cobora, iar la 17.30 era asteptat Emmanuel Macron. Fondatorul forumului, Klaus Schwab, tinuse mult sa reuseasca sa organizeze o dezbatere intre cei trei. Merkel l-a imbratisat pe Gentiloni in fata fotografilor ca si Am inteles deja din timpul Imperiului Roman si a Marelui Zid ca nu este suficient sa ne izolam''.Asa cum s-a intamplat de multe ori in cele mai sumbre luni ale crizei din zona euro din 2011, Merkel a citat "lectiile uitate ale istoriei" si "Somnambulii" lui Christopher Clark, cartea care descrie felul in care Europa a alunecat aproape fara sa-si dea seama in primul razboi mondial. ''Trebuie sa ne asumam responsabilitati mai mari si sa ne luam destinul in mainile noastre". Angela Merkel s-a plans de faptul ca Europa s-a demonstrat a fi mult prea ezitanta in ceea ce opriveste ISIS, crizele din Africa si razboiul din Siria.Discursul lui Merkel este atat de progresist, incat pare aproape suspect: "Populismul de dreapta este otrava pentru Europa". Cancelarul spune ca trebuie sa se mearga mai departe cu integrarea europeana, cu uniunea bancara si cu o aparare comuna. Toate aceste proiecte fiind ''incurajate de alegerea lui Macron, care a dat un nou impuls Uniunii''.In finalul discursului, Merkel a cerut crearea unei "piete unice digitale" care reprezinta in primul rand o problema de siguranta pentru europeni: ''Suntem supusi unei presiuni puternice, cele mai mari companii din SUA au acces la datele noastre''. Iar astazi, ''datele sunt materiile prime ale secolului XXI'. Cine le detine?", a intrebat Cancelarul german. Chiar asa: cine le detine?