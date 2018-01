Washington Post: "America in primul rand" se vinde greu la Davos

Or mai fi doar cateva ore pana la discursul presedintelui Trump asteptat cu atata ardoare, dar, miercuri, administratia sa a aparut deja in forta la Davos. In cursul zilei, diversi oficiali americani si politicieni republicani au putut fi vazuti ranjind in discutiile lor cu elitele globalizarii, atat de criticate de Trump in decursul campaniei sale electorale. Intr-o sectie a forumului, secretarul (american) al energiei, Rick Perry, a provocat o incruntare a sprancenelor cand a pus semnul egal intre exportul de petrol si cel de "libertate", potrivit Rador care citeaza The Washington Post Dupa-amiaza, Mark Meadows, un reprezentant republican din Carolina de Nord, membru al asa-zisului Freedom Caucus (un grup parlamentar radical din Camera Reprezentantilor, n. red.), a asteptat rabdator la coada, dorind sa participe la o sesiune la care nu avea acces. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, parea oarecum pierdut in acest anturaj largit al liderilor lumii si al sefilor marilor afaceri.Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul rand", laudand presupusul succes rasunator al economiei SUA sub conducerea sa si evidentiind principiile "autohtone" care primeaza in viziunea sa asupra lumii.E de asteptat totodata ca el sa intinda o mana celor probabil mai retinuti, prezentand America drept o tara deschisa afacerilor si investitiilor. "Este vorba despre programul 'America in primul rand'. Dar 'America in primul rand' inseamna colaborarea cu restul lumii", a declarat secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, la conferinta de presa din cursul diminetii. "Asta inseamna ca presedintele Trump cauta lucratori americani si urmareste interesele americane, asteptandu-se ca si ceilalti lideri sa urmareasca aceleasi obiective".Dar la Davos, nu numai Statele Unite manuiesc baricadele. Miercuri, atat presedintele francez Emmanuel Macron, cat si cancelarul german Angela Merkel au lansat atacuri destul de putin voalate la adresa agendei lui Trump si au profitat de tribuna pentru a saluta eventuala aparitie a unei Europe mai independente si mai integrate. In cele din urma, in pofida scepticismului, s-ar putea ca Trump sa gaseasca la Davos o comunitate care ar prefera sa ii fie prietena."E minunat ca presedintele american vine aici si se intalneste cu niste oameni ale caror opinii ar putea diferi de ale sale", a declarat pentru Today's World View premierul Norvegiei, Erna Solberg, care este totodata si co-presedinta a forumului. "Nu cred ca exista vreun loc pe lumea asta unde sa te poti ascunde. Probl"emele la nivel mondial sunt si probleme americane|.