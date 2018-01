Ceasul apocalipsei a fost dat inainte cu 30 de secunde / Doua minute pana la miezul noptii, care simbolizeaza un cataclism nuclear

Acele ceasului Bulletin of Atomic Scientists nu au fost niciodata atat de aproape de miezul noptii din 1953, in plin Razboi Rece, cand Statele Unite si URSS testau bomba cu hidrogen."Evident, anul 2017 a fost periculos si haotic .... cu declaratii iresponsabile in domeniul nuclear care au inflamat situatii deja periculoase", a afirmat joi Rachel Bronson, presedinta si editoarea Bulletin of the Atomic Scientists, care ajusteaza in fiecare an ora acestui ceas simbolic."Astfel, chestiunea nucleara a revenit in centrul preocuparilor", a adaugat ea, citand testele nucleare ale Coreii de Nord, un angajament sporit al Chinei, Pakistanului si Indiei fata de arsenalele lor nucleare, precum si imprevizibilitatea declaratiilor lui Trump."Principalele puteri nucleare sunt pe punctul de a relansa o noua cursa a inarmarii care va fi foarte costisitoare si va spori riscurile de accidente si erori", afirma ONG-ul, care noteaza "progresele remarcabile" ale programului nuclear nord-coreean in 2017."Pentru prima oara de mult timp, nu exista nicio negociere intre Washington si Moscova asupra controlului armelor nucleare", arata Sharon Squassoni, profesor la Institute for International Science and Technology Policy al universitatii George Washington.De la crearea sa in 1947, ceasul apocalipsei a fost ajustat de 20 de ori, de la doua minute pana la mizeul noptii, in 1953, la 17 minute in 1991, la sfarsitul Razboiului Rece.In 2015, ceasul a fost dat inapoi cu doua minute, la 23,57, si lasat neschimbat in 2016.Cercetatorii au invocat factori precum acordul nuclear iranian si acordul asupra climatului de la Paris, la sfarsitul lui 2015, din care Trump s-a retras ulterior.