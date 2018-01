Trump este pregatit sa fie interogat in dosarul posibilei implicari a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016: “Abia astept”

Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.





Trump a spus miercuri inainte de zborul spre Davos ca “Sunt gata sa o fac… Mi-ar placea foarte mult sa o fac”, relateaza Reuters, pe cand BBC scrie ca acesta a spus ca “abia asteapta” sa fie interogat sub juramant in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016.





Declaratiile lui Trump vin dupa ce el a catalogat de mai multe ori ancheta privind implicarea Rusiei in alegeri ca fiind o “vanatoare de vrajitoare”.





Cu toate acestea, avocatul Casei Albe, Ty Cobb, a spus ca presedintele “s-a pripit” cand si-a luat angajamentul sa dea declaratii sub juramant, dar “acesta este hotarat sa coopereze in continuare”.





Pe de o parte, declaratia sa cum ca este gata sa accepte interogarea sub juramant i-ar agrava presedintelui riscul de a fi acuzat de sperjur, pe de alta parte un astfel de anunt afisat ar arata certitudinea lui Trump ca nu are ce sa-si reproseze si ca are dorinta de a se termina aceasta ancheta, noteaza Reuters.





Interogarea poate fi facuta fata in fata, in scris sau in ambele forme.