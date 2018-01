Ungaria: Organizatorii renunta la o slujba in memoria lui Miklos Horthy, programata de ziua internationala a Holocaustului

"Nu am realizat, cand am inceput sa o organizam, ca venea in aceasta zi", a afirmat pe un site specializat preotul Zoltan Osztie, care urma sa oficieze slujba.Principala organizatie a evreilor din Ungaria a criticat participarea unei figuri de varf din partidului premierului Viktor Orban la o ceremonie de omagiere a fostului lider pro-nazist Miklos Horthy, programata sa fie organizata in aceeasi cu comemorarea Holocaustului, sambata.Sandor Lezsak, vicepresedinte al Parlamentului, urma sa sustina un discurs in cadrul acestei slujbe, cu ocazia a 150 de ani de la nasterea lui Horthy, regent al Ungariei si aliat al lui Hitler care a semnat mai multe legi antievreiesti si a fost asociat cu deportarea evreilor din Ungaria, in 1944.Organizarea acestei ceremonii de aniversare, in 27 ianuarie, Ziua internationala in memoria victimelor Holocaustului, si participarea lui Lezsak sunt "o insulta la adresa memoriei tuturor victimelor ungare", cu atat mai mult cu cat Horthy este nascut in 18 iunie, afirma organizatia evreilor Mazsihisz.Circa 600.000 de evrei unguri au murit in timpul celui de-al treilea Reich, dintre care peste jumatate la Auschwitz, care a fost eliberat in 27 ianuarie 1945, reaminteste Mazsihisz.Demis si inchis de nazisti in toamna lui 1944, dupa ce a incercat in extremis o schimbare a aliantei cu Aliatii, Horthy a fost autorizat, dupa razboi, sa se exileze in Portugalia, unde a murit in 1957.Acesta ramane o figura respectata pentru o parte a dreptei si extremei dreapta ungare, in special pentru represiunea unei revolutii anticomuniste in 1919 si pentru opozitia la Tratatul de la Trianon. Anul trecut, Orban l-a calificat pe Horthy drept un "om de stat exceptional".La sfarsitul lui 2015, premierul conservator subliniase insa ca guvernul sau se va opune ridicarii de statui dedicate lui Horthy.Cand l-a primit pe omologul sau israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, vara trecuta, Orban a sustinut ca guvernul sau va aplica "o politica de toleranta zero fata de antisemitism".