Vladimir Putin cere o versiune civila a avionului supersonic modernizat Tu-160, la jumatate de secol de la scandalul "Concordski"

Vladimir Putin, care a multiplicat anunturile de acest gen inaintea prezidentialelor din 18 martie, a asistat la testarea unei versiuni modernizate a Tu-160, un bombardier supersonic conceput in epoca sovietica."Ne trebuie o versiune civila" a acestui avion, a declarat presedintele rus, citat de agentiile rusesti.Seful holdingului aviatiei civile rusesti, Iuri Sliusar, a raspuns ca un proiect e in curs de pregatire.Rusia incearca de un deceniu sa isi relanseze aviatia civila, ruinata dupa caderea URSS.Ea a lansat in 2011 aparatul regional Superjet 100, asamblat de Suhoi cu participarea italienilor de la Finmeccanica si a numerosi producatori europeni de echipamente. Aparatul a reusit insa cu greu sa isi gaseasca clienti in afara Rusiei iar programul se confrunta cu dificultati financiare.URSS mai avut un avion supersonic civil, Tupolev Tu-144, la originea unuia dintre cele mai celebre scandaluri de spionaj din perioada Razboiului Rece.Atunci, URSS a decis sa se lanseze in cursa avioanelor supersonice civile, unde tandemul franco-britanic inregistra deja un avans serios.Mobilizandu-si serviciile secrete, sovieticii au reusit sa obtina informatii despre Concorde si, beneficiind de intarzierile acestui program, au reusit sa ridice in aer Tupolevul 144 in 31 decembrie 1968, cu trei luni inaintea concurentului sau.Asemanarea celor doua avioane era atat de frapanta incat Tupolevul a fost poreclit "Concordski". Avionul supersonic rusesc a fost insa retras din circulatie, dupa un accident la salonul de la Bourget, in 1973, soldat cu decesul a 14 oameni.