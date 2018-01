Germania cere NATO sa discute ofensiva Ankarai impotriva militiilor kurde in Siria si anunta amanarea deciziei privind modernizarea tancurilor Leopard ale armatei turce

"Am cerut secretarul general al NATO sa discute de asemenea situatia in Siria si in nordul acestei tari in cadrul NATO", a declarat Sigmar Gabriel, citat intr-un comunicat in care anunta si amanarea unei autorizatii pentru export de armament prevazut de catre Germania in Turcia, doua tari membre ale Aliantei atlantice."Guvernul german continua sa fie foarte preocupat de conflictul militar din nordul Siriei, acesta este motivul pentru care incercam, impreuna cu Franta, sa impiedicam o continuare a escaladarii, sa permita un acces umanitar si sa protejeze populatia civila", a afirmat acesta.Gabriel a subliniat ca "interesele de securitate" ale Turciei in zona trebuie luate in calcul, in conditiile in care Ankara se teme de formarea unui stat kurd la granita sa. Dar pentru a ajunge la o solutie "confruntarea militara" trebuie sa ia sfarsit, a adaugat el, subliniind ca a spus deja acest lucru guvernului turc "in mai multe randuri".De asemenea, ministrul german a precizat ca tara sa va amana o decizie privind modernizarea tancurilor Leopard ale armatei turce, solicitata de Ankara. Guvernul german este in centrul criticilor de mai multe zile dupa ce aceste tancuri ar fi fost folosite impotriva kurzilor in Siria."Pentru guvernul german, e clar ca nu putem livra (arme) in zonele de tensiune si ca nu o vom face", a indicat Sigmar Gabriel.