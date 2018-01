Oprah spune ca nu este interesata sa candideze la presedintia SUA din 2020

Oprah Winfrey a declarat pentru o revista glossy din SUA “InStyle” ca nu are DNA-ul necesar pentru a fi presedintele Statelor Unite ale Americii si ca nu este interesata de functie, relateaza News. BBC News





“Intotdeauna m-am simtit sigura pe mine si increzatoare pe ce as putea sa fac si ce nu. Asa ca nu este ceva care sa ma intereseze”, a declarat Oprah.





Scenariul ca fosta moderatoare TV si actrita Oprah Winfrey ar putea candida la functia de presedinte in 2020 a aparut dupa discursul sau de la Globurile de Aur, cand a vorbit despre rasa, gen, putere si campania Me Too si ca “multe femei magnifice si cativa barbati fenomenali lupta tare pentru a se asigura ca vor deveni liderii care ne vor duce spre momentul in care nimeni nu va trebui sa mai spuna “Me too””.





Acesta a mai spus: “toate fetele care privesc acum… sa stie ca o noua zi este la orizont”.