Africa: Liberia interzice mutilarea genitala a femeilor, dar doar pentru un an

Liberia a interzis timp de un an mutilarea genitala a femeilor (FGM), dar militantii pentru drepturile femeilor au declarat joi ca aceasta ar putea sa nu fie executorie, astfel incat au cerut noului presedinte George Weah sa o transforme intr-o lege permanenta, relateaza Reuters.





Interdictia a intrat in vigoare dupa ce fostul lider al Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf, a semnat un ordin executiv la sfarsitul saptamanii trecute, inainte de a fi inlocuita de George Weah.





Dar stirea nu a fost prezentata mai deloc in mass-media, atentia tuturor fiind indreptata spre instalarea fostului star de fotbal George Weah in functia de presedinte.





Potrivit ordinului, sunt interzise procedurile de mutilare genitala la tinere cu varste mai mici de 18 ani, insa acestea pot fi facute in continuare la fetele majore cu acordul acestora.





Militantii pentru drepturile femeilor spun ca FGM ar trebui interzisa total, pentru ca de cele mai multe ore consimtamantul este dat in urma presiunilor.





"Este prea devreme sa sarbatorim, pentru ca mai este cale lunga pana cand va fi toleranta zero fata de FGM in Liberia", a spus Grace Uwizeye, consultant pentru organizatia internationala pentru drepturile femeilor Equality Now.





De multe ori din cauza complicatiilor medicale pe care le produce operatia, multe femei ajung sa moara.





Aproape jumatate dintre femeile Liberiei au tecut printr-un astfel de ritual.





Anul trecut, parlamentarii au scos FGM din proiectul de lege care vizeaza violenta domestica, intrucat este o chestiune culturala.





Potrivit unei declaratii oficiale, Johnson Sirleaf a declarat ca scoaterea sa de pe lista violentelor domestice submineaza legea.





Mutilarea genitala feminina consta in indepartarea partiala sau totala a organelor genitale externe feminine sau crearea altor leziuni organelor genitale feminine.





FGM este practicat in aproape 30 de tari africane, chiar daca aproape toate au scos procedura in afara legii.