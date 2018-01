Divergentele dintre SUA si Turcia, la lumina zilei: Casa Alba si Ankara ofera versiuni total diferite ale unei discutii telefonice Trump-Erdogan

De la inceputul ofensivei, in 20 ianuarie, Washingtonul s-a ferit sa condamne Ankara, multumindu-se sa faca apel la retinere. Dar convorbirea telefonica de miercuri seara intre presedintii Donald Trump si Recep Tayyip Erdogan a marcat inasprirea tobnului.Potrivit versiunii Casei Albe, Trump a "indemnat Turcia sa isi reduca si limiteze actiunile militare" si a cerut omologului sau sa evite "orice actiune care risca sa provoace o ciocnire intre fortelen turcesti si americane".Trump a insistat de asemenea, tot potrivit Casei Albe, asupra faptului ca "cele doua tari trebuie sa isi concentreze eforturile (...) asupra infrangerii SI".Daca presedintele american a recunoscut ca Turcia ar putea avea "ingrijorari legitime" legate de securitate, acesta si-a exprimat preocuparea fata de retorica anti-americana "falsa si distrugatoare care vine din Turcia".Dar Ankara a oferit o versiune total diferita, afirmand ca cea americana nu reflecta realitatea convorbirii."Presedintele Trump nu a exprimat ingrijorari (legate de) o escaladare a violentei" in Afrin, dar a evocat "necesitatea limitarii ca durata a operatiunii turcesti", potrivit surselor oficiale turcesti.Presedintele turc a dezmintit de asemenea ingrijorarea lui Trump "legata de retorica falsa si distrugatoare care vine din Turcia", afirmand ca presedintele american a indicat doar la Washington exista ingrijorari legate de criticile turcesti fata de SUA.Aceasta disputa publica reflecta prapastia care separa cele doua tari in ceea ce priveste Unitatile de protectie a poporului (YPG), militia kurda vizata de atacul din enclava Afrin.YPG sunt considerate de Turcia unitati "teroriste", astfel incat Ankara vrea sa le alunge din Afrin si, in timp, din toate teritoriile pe care le controleaza in nordul Siriei de-a lungul granitei cu Siria.YPG au profitat de alianta cu Washingtonul pentru a-si extinde controlul pe vaste teritorii in nordul Siriei, de unde a alungat jihadistii.Ankara se sprijina in ofensiva sa din Afrin pe mai multe grupari rebele siriene, provenite in cea mai mare parte din miscarea islamista, care acuza militiile kurde ca incearca sa divizeze Sirian stabilind propria lor entitate in nordul tarii.Turcia spune ca a lansat aceasta ofensiva cu acordul Rusiei, care sustine regimul din Damasc si actor cheie in conflictul sirian. Moscova a anuntat la inceputul atacului ca si-a retras soldatii din Afrin.In conditiile in care ofensiva turca intra in a sasea zi, o noua runda de negocieri de pace privind Siria are loc joi la Viena.A doua zi dupa discutia Erdogan-Trump, premierul turc Binali Yildirim a revenit joi la atac, denuntand sprijinul "de neinteles si inacceptabil" al Washingtonului pentru YPG.Turcia a declansat aceasta operatiune dupa ce coalitia internationala condusa de SUA a anuntat crearea unei forte frontaliere de 30.000 de oameni in nordul Siriei, bazata in special pe combatantii YPG.De sambata, peste 90 de combatanti ai YPG si din gruparile rebele siriene pro-turce au fost ucisi, precum si 30 de civili, potrivit ONG-ului Observatorul sirian pentru drepturile omului. Ankara nega atacuri impotriva civililor.De asemenea trei soldati turci au fost ucisi, potrivit Turciei, care sustine ca a eliminat peste 300 de "teroristi".