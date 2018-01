Un tren a deraiat langa Milano: Cel putin 3 morti si peste 100 de raniti. / MAE: Nu exista informatii ca printre victime s-ar afla romani

Accidentul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri de Milano, iar cauzele nu sunt deocamdata cunoscute.Consulatul General al Romaniei la Milano are in atentie accidentul feroviar produs joi dimineata in apropierea acestui oras, iar pana in prezent nu au fost primite solicitari de asistenta consulara, a informat MAE, la solicitarea Agerpres."Oficiul consular a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre victime. Pana in prezent, la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitari de asistenta consulara cu privire la acest accident", arata MAE.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Consulatului General al Romaniei la Milano: +39 02.40098088; +39 02.40074018, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii call center in regim de permanenta, sau la numarul de urgenta al oficiului consular +39 366.108.1444.