Tillerson si Lavrov au discutat despre situatiile din Siria, Coreea de Nord si Ucraina

"In ceea ce priveste Siria, cei doi au discutat despre rolul Rusiei in asigurarea faptului ca regimul Assad joaca un rol constructiv in procesul de la Geneva condus de ONU. In privinta Coreei de Nord, secretarul Tillerson a vorbit despre intalnirea gazduita alaturi de ministrul canadian de Externe Freeland pentru a trage un semnal de alarma in legatura cu dezvoltarea ilegala si periculoasa a programului nuclear si al celui de rachete balistice ale Coreei de Nord si a subliniat nevoia urgenta ca toate partile sa implementeze rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU", se arata pe site-ul Deppartamentului de Stat din SUA.Referitor la Ucraina, Rex Tillerson si Lavrov au vorbit despre o viitoare intalnire intre reprezentantul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, si reprezentantul Rusiei, Vladislav Surkov, iar oficialul american a subliniat necesitatea ca Rusia sa accelereze implementarea angajamentelor sale conform acordurilor de la Minsk si sa schimbe situatia din estul Ucrainei, unde s-a inregistrat recent o escaladare a conflictelor, a precizat Nauert.