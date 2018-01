Raportul Sigar: Armata SUA nu rezolva abuzurile sexuale asupra copiilor, comise de aliatii afgani

Armata SUA si-a exprimat un interes prea mic pentru problema abuzurilor sexuale ale copiilor, comise de fortele de securitate afgane, pe care inca le antreneaza si finanteaza, potrivit raportului Sigar, organ de supraveghere al guvernului Statelor Unite, scrie The Guardian. Gravitatea problemei este inca neclara din pricina lipsei unui ghid concret despre cum se poate raspunde in astfel de cazuri, a unei lipse de instruire cu privire la modalitatea in care cazurile aparute pot fi raportate si din cauza existentei unei reticente si frici de represalii.Doua treimi dintre persoanele si organizatiile intervievate au sustinut ca erau constiente de existenta "incidentelor de abuz sexual in care erau implicati copii sau de exploatarea de catre fortele de securitate afgane", potrivit raportului. Investigatia a fost solicitata de 93 de membri ai congresului, dupa ce a fost publicat un articol in New York Times, in care se sustinea ca abuzurile sexuale asupra copiilor sunt "excesive" printre fortele afgane.Daca aceste lucruri sunt adevarate, ele ar trebui sa ridice ingrijorari in ceea ce priveste suportul oferit de americani, sub legislatia cunoscuta sub denumirea "Leahy Law". Aceasta le intrerzice fortelor americane sa ofere fonduri, instruire sau orice alt ajutor, unitatilor militare straine care sunt implicate in abuzuri serioase ale drepturilor umane.Insa, potrivit The Guardian, exista o clauza (cunoscuta sub denumirea "the notwithstandingclause") care permite ca ajutoarele sa continue daca unitatile sunt considerate necesare pentru securitatea nationala a Amercii.Departamentul Apararii a descris raportul Sigar drept "speculativ si nefundamentat", iar Pentagonul este de parere ca America are nevoie de flexibilitate pentru a "echilibra implementarea legii drepturilor omului, sub circumstantele unice din Afganistan, cu obiective nationale de securitate si cu protectia fortelor Statelor Unite".