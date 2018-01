Paris: Sena s-a revarsat, nivelul fluviului ar putea ajunge sambata la 6,2 metri

Muzeul Luvru a luat masuri pentru protejarea operelor de arta, conform Planului de Protectie in cazul Inundatiilor (PPCI).Si muzeele Orsay si Orangerie pun in aplicare PPCI, astfel ca au amenajat zone sigure in care sa fie duse exponatele.Cateva statii ale companiei feroviare SNCF au fost inchise, iar infiltratii de apa afecteaza linia 7 de metrou, astfel ca traficul este perturbat.Cateva sosele din Paris au fost blocate accesului masinilor si pietonilor si mai multe cladiri au fost inchise.Primaria i-a sfatuit pe parizieni sa nu isi tina obiectele de valoare la subsolurile cladirilor.In 2016, cand au avut loc inundatii in Franta si nivelul Senei a depasit sase metri la Paris, mai multe obiective culturale situate in apropierea Senei, intre care si Luvrul si muzeul Orsay, au fost inchise publicului mai multe zile.