Parlamentul francez a votat pentru "dreptul cetatenilor de a face greseli"

Francezii au votat un proiect de lege care le va permite cetatenilor sa faca greseli in relatia cu guvernul, fara a fi sanctionati la prima abatere, informeaza The Guardian. In acest fel, guvernul francez a recunoscut in mod oficial ca "a gresi e omeneste", cand vine vorba de relatia cu oficialii si birocratia. Cu toate acestea, rabdarea guvernului este limitata si cetatenilor li se permite o singura eroare si doar daca aceasta a fost comisa cu buna-credinta. Ramane la latitudinea autoritatilor sa demonstreze ca persoana a actionat in mod deliberat.Propunerea este parte a unui proiect de lege mai mare, care contine schimbarile anuntate de Emmanuel Macron anul trecut, in timpul campaniei sale prezidentiale. Atunci el vorbea despre "o societate de incredere" si de simplificarea proceselor birocratice.Zeci de alte articole din proiectul de lege sunt analizate pentru a dezbate privitor la extinderea dreptului de a face greseli. Oficialii au anuntat ca acest drept nu se va aplica si persoanelor care lucreaza in domeniile sanatatii, securitatii si mediului, si nici celor sunt suspectati de frauda sau de infractiuni repetate.