Alegeri prezidentiale in Cehia: Sondajele indica un rezultat strans in lupta dintre presedintele pro-rus Milos Zeman si omul de stiinta pro-european Jiri Drahos

Rezultatul acestui scrutin, in care primirea migrantilor se afla in centrul dezbaterilor, este cu atat mai important cu cat ar putea conduce la mentinerea in functie a miliardarului populist Andrej Babis.Intre Milos Zeman, 73 de ani, veteran politic pro-rus si anti-migratie, si omul de stiinta Jiri Drahos, 68 de ani, centrist pro-european si fara experienta politica, cehii vor trebui sa aleaga intre "doi candidati complet diferiti, care reprezinta doua parti ale unei societati destul de divizate, si asta doar de catre personalitatea actualului presedinte, rezuma analistul Tomas Lebeda.Miza este esentiala si pentru guvernul minoritar al miliardarului Andrej Babis, desemnat premier in decembrie, dar care nu a reusit sa stranga voturile necesare in camera inferioara a parlamentului.Acesta si-a prezentat miercuri demisia formala, urmand sa asigure interimatul pana la numirea unui nou guvern.Zeman, foarte favorabil lui Babis, a carui miscare politica populista ANO dispune de 78 dintre cele 200 de fotolii ale camerei inferioare, i-a promis deja ca il va insarcina sa formeze din nou guvernul, inainte de a-i expira mandatul prezidential, in 8 martie. Si aceasta cu toate ca miliardarul este cercetat de procuratura pentru frauda cu fonduri europene.Drahos a subliniat insa ca nu va desemna un premier anchetat penal.Zeman a castigat primul tur, cu 38,56% din voturi, in fata lui Drahos, cu 26,60%.Intr-o tara foarte retincenta fata de migranti, presedintele il ataca cu vehementa pe adversarul sau, pe care il acuza ca vrea sa deschida granitele tarii."Stop imigrantilor si lui Drahos. Aceasta tara e a noastra! Votati Zeman!", scrie pe afisele imense amplasate in intreaga tara.Drahos a replicat ca si el se opune dorintei UE de a impune statelor membre cote de repartizare a migrantilor.In iunie 2017, acesta afirmase insa ca "primirea a circa 2.600 de refugiati sau migranti, controlati din punct de vedere securitar, nu ar trebui sa puna nicio problema".Sondajele sunt ezitante, in ciuda sprijinului acordat lui Drahos de mai multi candidati pro-europeni eliminati in primul tur, precum fostul diplomat Pavel Fischer (10,23% din voturi), omul de afaceri Michal Horacek (9,18%) si doctorul militant Marek Hilser (8,83%).Fara nicio surpriza, miscarea ANO a lui Babis i-a oferit sprijinul actualului presedinte.Un sondaj Kantar/TNS/Median, publicat duminica, indica 45,5% pentru Zeman si 45,0% pentru Drahos. 10% dintre alegatori spun ca nu s-au decis inca.Un alt sondaj, STEM/MARK, publicat luni, Drahos primeste 47% din voturi, fata de doar 43% pentru actualul presedinte. Acesta din urma pare sa mobilizeze un mare numar de alegatori impotriva lui: dintre cei care spun ca vor vota cu Drahos, 42% afirma ca vor in special sa evite realegerea presedintelui. Electoratul ostil candidatului pro-european este mai putin important (17%).Birourile de vot se deschid vineri intre orele 13,00 si 21,00 GMT si samata intre 07,00 si 13,00 GMT. Rezultatul va fi cunoscut sambata dup-amiaza.