Senatul SUA confirma numirea lui Jerome Powell la conducerea Federal Reserve

Senatul american a confirmat marti prin vot numirea lui Jerome Powell ca presedinte al Federal Reserve (Fed), banca centrala a Statelor Unite, informeaza Reuters.Agentia apreciaza ca Powell, fost bancher de investitii si membru al consiliului de guvernatori al Fed din 2012, va asigura continuitate in politica monetara a SUA, deoarece punctele sale de vedere au fost apropiate de ale predecesoarei sale, Janet Yellen, potrivit Agerpres.Presedintele Donald Trump a anuntat in noiembrie 2017 ca l-a desemnat pe Jerome Powell sa conduca banca centrala americana (Fed) in locul lui Janet Yellen, al carei mandat se incheie in februarie 2018, scrie AFP.Jerome Powell, 64 de ani, este un republican moderat, jurist si fost bancher.Numirea sa asigura o anumita continuitate in politica monetara.