Summit-ul de la Davos: Dificultati pentru liderii politici din cauza cantitatii mari de zapada/ Organizatorii spera ca lucrurile sa functioneze mai bine pana la sosirea lui Trump

Multi dintre cei 3.000 de delegati s-au luptat pentru a ajunge in statiunea de schi unde are loc intalnirea. O parte din linia principala de tren din Davos a fost ingropata in zapada pe parcursul sfarsitului de saptamana, fortand participantii sa apeleze la autobuze, intrucat elicopterele intampinau mari dificultati din cauza vizibilitatii reduse.Unele intalniri anterioare summit-ului au fost amanate sau anulate, primele valuri de delegati luptandu-se sa mearga pe strazile acoperite de zapada, cautand hoteluri sau asteptand ca echipajele sa le dezgroape limuzinele din troiene.Responsabilul de comunicare al Forumului Economic Mondial, Adrian Monck, a declarat ca aceasta ar putea fi cea mai mare cantitate de zapada cu care s-au confruntat, din 2000 incoace, la intalnirile pentru summit. Cu toate acestea, Monck a descris zapada ca fiind neplacuta si nicidecum o adevarata amenintare la adresa participarii la summit."Stim ca zapada provoaca neplaceri si pune o presiune foarte mare asupra orasului-gazda, Davos, dar pana acum nu am intampinat nicio scapare in inregistrari", a declarat acesta.Organizatorii spera ca transportul va incepe sa functioneze mai bine pana vineri, ziua in care va sosi presedintele SUA, Donald Trump.Oficialii locali au declarat ca au evacuat numeroase persoane din zonele vulnerabile, in timp ce echipajele specializate au folosit explozivi pentru a reduce riscul aparitiei avalanselor pe anumite partii situate deasupra orasului.