Papa Francisc si amenintarea robotilor: "Omul trebuie sa fie in centrul economiei"

In mesajul adresat presedintelui executiv al Forumului, Klaus Schwab, suveranul pontif a vorbit despre crizele financiare recurente, care au creat noi provocari si probleme pentru guverne, "precum cresterea somajului si a diferitelor forme de saracie, extinderea decalajului socio-economic si noi forme de sclavie", adesea legate de conflicte si migratii. De cinci ani, suveranul pontif sustine ca actualul sistem economico-financiar devine nesustenabil si ca economia, finantele, salvarea mediului inconjurator, migratiile si razboaiele sunt teme legate intre ele.In acest context, explica Bergoglio, "este fundamental sa protejam demnitatea fiintei umane, oferindu-le tuturor oportunitati adevarate pentru o dezvoltare umana integrala si prin intermediul unor politici economice care sa favorizeze familia". Modelele economice, scrie Papa Francisc, trebuie "sa observe o etica de dezvoltare sustenabila si integrala, bazata pe principii care sa puna in centrul atentiei fiinta umana si drepturile sale"."In fata barierelor injustitiei, singuratatii, neincrederii si suspiciunii care se construiesc inca in zilele noastre, piata muncii trebuie sa faca pasi cuirajosi, astfel incat a fi si a munci impreuna sa nu fie doar un slogan, ci un program pentru prezent si pentru viitor", mai scrie Francisc. "Numai prin intermediul unei determinari ferme impartasite de toti actorii economici putem spera sa am o noua directie destinului lumii noastre. La fel si inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice trebuie sa fie angajate astfel incat sa contribuie in slujba umanitatii si protejarii casei noastre comune, nu invers, cum prevad din pacate unele evaluari", a explicat papa.In enciclica "Laudato si'", dupa ce a descris pozitiv succesele stiintei si tehnicii, Francisc scria: "Totusi, nu putem ignora ca energia nucleara, biotehnologia, informatica, cunoasterea ADN-ului nostru si alte cunostinte pe care le-am dobandit ne ofera o putere extraordinara. Dimpotriva, le dau celor care detin cunostinta si, mai ales, puterea economica de a o exploata, o stapanire impresionanta asupra intregii omeniri si asupra intregii lumi". Scrisoarea papala pentru Forumul de la Davoss-a incheiat prin a explica faptul ca "nu putem sa tacem in fata suferintei milioanelor de persoane a caror demnitate este ranita" si ca este "un imperativ moral, o responsabilitate care ne priveste pe toti. Sa cream conditiile potrivite pentru a trai cu demnitate". Papa cere lumii antreprenoriale sa creasca calitatea productiilor, sa creeze locuri de munca, sa respecte legile, sa combata coruptia si sa promoveze justitia sociala: o "responsabilitate importanta care trebuie exercitata cu discernamant, pentru ca deciziile vor fi decisive in a da forma lumii de maine si a generatiilor viitoare"