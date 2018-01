Ce este de urmarit la Davos: efectele economice ale Brexitului, criptomonedele si Big Tech

S-ar putea ca o intelegere in privinta blocajului guvernului din SUA sa ii permita acum domnului Trump sa-si materializeze planul de a participa, el putand astfel sa mute atentia reflectoarelor de la presedintele francez Emmanuel Macron, despre care se credea ca va fi "vedeta spectacolului". (Anul trecut, in timp ce dl Trump se pregatea pentru ceremonia de instalare, Xi Jinping al Chinei a fost cel care a a aparut la Davos incercand sa poarte "mantia" de lider al lumii)Disputele din asa-zisul Big Tech (inalta tehnologie, n. red.) ar urma si ele sa umbreasca lucrarile din cadrul WEF (World Economic Forum - Forumul Economic Mondial, n. red.), companiile din domeniu intentionand sa actioneze in forta pentru a-si redobandi legitimitatea intr-o perioada cand ele incearca sa puna in surdina apelurile celor care cer niste reglementari mai stricte.Angrenajul este insa tehnologia fata de care multi delegati se arata clar intrigati, subiectul urmand sa fie discutat in cadrul mai multor sesiuni, in timp ce sustinatorii bitcoinului si ai altor criptomonede vor discuta separat.Un subiect este, probabil, cel mai important dintre toate: subrezenia - sau soliditatea - redresarii economice si viitorul capitalismului. Corespondentii de la "Financial Times", care participa la reuniune, idetifica probemele care ar trebui urmarite la Davos in urmatoarele patru zile:Pe plan geopolitic, dl Trump ar putea "lua crema de pe tort", dar nu inainte ca sustinatorii ordinii liberale sa-si fi spus cuvantul. Cancelarul german Angela Merkel si dl Macron (proaspat revenit dupa ce a fermecat presa britanica raspunzand direct unor intrebari directe), ca de altfel si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, vor trebui cu totii sa-si sustina cauza in privinta colaborarii la nivel mondial. Toti vor vorbi miercuri, cu doua zile inaintea dlui Trump, in timp ce (premierul) Justin Trudeau al Canadei vorbeste marti.Dar primul mare politician care va vorbi nu este membru al clubului occidental. Narendra Modi este primul premier indian din ultimii 20 de ani care vine la Davos.India a parcurs un drum lung incepand din 1997, iar dl Modi, care va fi insotit de o mare delegatie de ministri si directori executivi, urmeaza ca, marti, sa formuleze pretentiile tarii sale de a avea un rol important pe scena mondiala.Liu He, consultantul presedintelui Xi, va vorbi despre politica economica a Chinei in cursul zilei de miecuri, in aceeasi zi in care si dl Mnangagwa - care, saptamana trecuta, le-a spus celor de la "FT" ca doreste sa creeze punti cu Occidentul - isi va face cunoscuta pozitia. Un alt pion pe cale sa devina important la Davos e Cyril Ramaphosa, noul sef al Congresului National African si presedintele aspirant al Africii de Sud.Doua dintre sesiunie de marti se concentreaza asupra evaluarii riscurilor de implozie cu care pietele mondiale s-ar putea confrunta, Brian Moynihan de la Bank of America, Tidjane Thiam de la Credit Suisse si Stephen Schwarzman de la Blackstone urmand sa vorbeasca despre "Pietele mondiale in contextul unei lumi fractionate".Imediat dupa aceea, Anne Richards de la M&G, David Rubenstein de la Carlyle, Jes Staley de la Barclas si Michael Corbat de la Citibank vor estima daca eficientizarea, lichiditatile sau investitiile pasive ar putea servi ca indicatori ai unei crize financiare viitoare.Asteptati-va la cuvinte linistitoare despre cresterea globala sincronizata, dar si la reale ingrijorari legate de evaluarea exagerata a activelor, evaluare care nu prea permite erori politice, si de perspectiva unor perturbari ale comertului mondial. In acest context, s-ar putea ca sesiunea de vineri intitulata "Afecerea Brexitului", cu participarea lui Carolyn Fairbairn de la CBI, sa fie un contraargument surprinzator la discursul de joi al Theresei May, premierul Marii Britanii.La actuala reuniune de la Davos, grupurile care discuta despre "fintech" - inteligenta artificiala - si "blockchain" - tehnologia aflata in spatele unor criptomonede precum bitcoinul - sunt mai multe ca niciodata. La sesiunea de joi, intitulata "Explozia criptoactivelor", un revizor, un profesor si doi investitori din domeniul fintech vor estima daca actuala explozie a preturilor criptomonedelor, la care tocmai am asistat, este inceputul unei schimbari fundamentale a modului de functionare al banilor sau o sageata exagerata si riscanta, lansata de amatorii de fraude si de alti delincventi.Punctul fierbinte al reuniunii de anul acesta nu este sesiunea de inchidere programata vineri, care ar putea fi marcata de prezenta dlui Trump, ci sesiunea de joi dimineata pe tema restructurarii finantelor mondiale. Printre participanti se numara secretarul american al trezoreriei, Steven Mnuchin, directorul executiv al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, ministrul britanic de finante, Philip Hammond, si Larry Fink, seful de la BlackRock. (BlackRock este cea mai mare companie de investitii din lume, cu sediul la New York. Potrivit unor statistici, in iulie 2017, firma gestiona active in valoare de $5,7 miliarde, n. red.), potrivit(preluare Rador)