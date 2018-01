SUA: Trump va gazdui prima vizita de stat pentru omologul sau francez, Emmanuel Macron, in aprilie

Programul vizitei va include si o cina oficiala, gazduita de Trump si sotia sa, Melania.Donald Trump si Emmanuel Macron si-au creat o relatie amicala in ultimul an, desi au avut un inceput mai neobisnuit: cei doi lideri si-au strans mainile atat de tare la prima lor intalnire, incat incheieturile li s-au albit.Cei doi lideri s-au straduit, de asemenea, sa gaseasca o baza comuna privind doua mari probleme internationale: acordul climatic din 2015 si acordul nuclear privind Iranul.In iulie anul trecut, Donald Trump a declarat ca Macron "face o treaba grozava in Franta".