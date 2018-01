Germania: Partidul de extrema dreapta AfD obtine sefia comisiei pentru Buget din Bundestag

"Ne bucuram sa obtinem aceste importante comisii in calitate de cel mai mare grup parlamentar de opozitie", a afirmat Bernd Baumann, membru al Alternativei pentru Germania (AfD), care a obtinut si protectia consumatorilor si turismul.Potrivit cutumei, cea mai mare forta de opozitie din Bundestag conduce comisia pentru Buget.Perspectiva de a o incredinta unui partid deschis anti-UE si anti-euro a starnit dezbateri in camera inferioara.Inainte, unui candidat al acestui partid i-a fost refuzat un post de vicepresedinte al camerei. Iar saptamana trecuta parlamentarii au facut front unit pentru a evita numirea unui membru al AfD in instantele Bundestagului insarcinate cu supervizarea serviciilor secrete.La patru luni dupa alegeri, cea mai mare economie germana nu are in continuare un guvern, dar conservatorii Angelei Merkel si social-democratii din SPD au cazut de acord sa negocieze pentru formarea viitorului executiv.