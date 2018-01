SUA: Republicanii si democratii au ajuns la un acord privind reluarea activitatii guvernului american

La intalnirea din Senat, liderul minoritatii democrate Chuck Schumer a declarat: "Noi vom vota astazi redeschiderea guvernului".El a asigurat ca grupul sau va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal pana pe 8 februarie, pentru a pune capat blocajului.Republicanii si-au luat angajamentul de a gasi o solutie pentru cei 800.000 de tinerii fara acte - cunoscuti ca "dreamers" (visatori, n.r.) - si ca acesta este unul dintre principalele obstacole in negocierea dintre partide privind cheltuielile tarii.Totusi, ei nu vor negocia in legatura cu imigratia pana ce democratii nu vor vota astfel incat guvernul sa fie redeschis.Liderul majoritatii republicane, Mitch McConnell, a precizat ca dezbaterea pe tema imigratiei va incepe imediat.Programul cu care fostul presedinte Barack Obama i-a protejat pe tineri de deportare expira pe 5 martie, dupa ce a fost anulat, in luna septembrie a anului trecut, de actualul presedinte al SUA, Donald Trump.